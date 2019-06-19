Звільнені українські заручники зізналися, що були жертвами сексуального насильства на Донбасі

“Насправді, у зв’язку з конфліктом на Донбасі та окупацією Криму ми навіть не знаємо масштаби злочинів, які не мають строку давності. Достатньо велика кількість жінок не є пасивними спостерігачами у боротьбі України за незалежність. Вони беруть участь у мирних переговорах, служать у Збройних силах, жінки складають більшість волонтерських груп і організацій, які надають допомогу як військовим, так і цивільним громадянам. Так само чимало жінок працює в СММ ОБСЄ”, — розповіла Геращенко.

За її словами, один з кричущих випадків сексуального насильства, спроба зґвалтування сталася у травні 2017 року, коли п’яні бойовики намагалися зґвалтувати цивільну спостерігачку СММ ОБСЄ.

Крім того, у доповіді Управління верховного комісара ООН з прав людини повідомляється про більше ніж 30 таких інцидентів, які сталися починаючи з березня 2014 року по січень 2017 року з обох сторін лінії розмежування, а за період з 16 серпня 2015 року по листопад 2018 року задокументовано вже 40 подібних порушень прав людини, зокрема і сексуальне насильство під час незаконного утримання.

“Під час звільнення заручників, яке відбулося у грудні 2017 року, 12 звільнених зізналися, що вони так само були жертвами подібних злочинів”, — сказала Геращенко.

Вона додала, що український парламент повинен посилити законодавство, зокрема прийняти у другому читанні та в цілому законопроект про військових злочинців, де посилить і кримінальну відповідальність саме за сексуальні злочини в умовах конфлікту.

Зазначимо, сьогодні, 19 червня відзначається Міжнародний день боротьби з сексуальним насильством в умовах конфлікту.

Ця дата була проголошена в резолюції Генеральної асамблеї ООН від 19 червня 2015 року з метою залучення додаткової уваги до проблеми сексуального насильства в умовах різних конфліктів.

Нагадаємо, Рада Безпеки ООН 23 квітня 2019 року прийняла резолюцію по боротьбі з сексуальним насильством в озброєних конфліктах.