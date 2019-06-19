Звільнені українські заручники зізналися, що були жертвами сексуального насильства на Донбасі
Київ • УНН
КИЇВ. 19 червня. УНН. Під час звільнення у грудні 2017 року українських заручників на Донбасі, 12 звільнених зізналися, що стали жертвами сексуального насильства. Про це заявила перший заступник голови парламенту Ірина Геращенко під час пленарного засідання Верховної Ради, передає кореспондент УНН.
“Насправді, у зв’язку з конфліктом на Донбасі та окупацією Криму ми навіть не знаємо масштаби злочинів, які не мають строку давності. Достатньо велика кількість жінок не є пасивними спостерігачами у боротьбі України за незалежність. Вони беруть участь у мирних переговорах, служать у Збройних силах, жінки складають більшість волонтерських груп і організацій, які надають допомогу як військовим, так і цивільним громадянам. Так само чимало жінок працює в СММ ОБСЄ”, — розповіла Геращенко.
За її словами, один з кричущих випадків сексуального насильства, спроба зґвалтування сталася у травні 2017 року, коли п’яні бойовики намагалися зґвалтувати цивільну спостерігачку СММ ОБСЄ.
Крім того, у доповіді Управління верховного комісара ООН з прав людини повідомляється про більше ніж 30 таких інцидентів, які сталися починаючи з березня 2014 року по січень 2017 року з обох сторін лінії розмежування, а за період з 16 серпня 2015 року по листопад 2018 року задокументовано вже 40 подібних порушень прав людини, зокрема і сексуальне насильство під час незаконного утримання.
“Під час звільнення заручників, яке відбулося у грудні 2017 року, 12 звільнених зізналися, що вони так само були жертвами подібних злочинів”, — сказала Геращенко.
Вона додала, що український парламент повинен посилити законодавство, зокрема прийняти у другому читанні та в цілому законопроект про військових злочинців, де посилить і кримінальну відповідальність саме за сексуальні злочини в умовах конфлікту.
Зазначимо, сьогодні, 19 червня відзначається Міжнародний день боротьби з сексуальним насильством в умовах конфлікту.
Ця дата була проголошена в резолюції Генеральної асамблеї ООН від 19 червня 2015 року з метою залучення додаткової уваги до проблеми сексуального насильства в умовах різних конфліктів.
Нагадаємо, Рада Безпеки ООН 23 квітня 2019 року прийняла резолюцію по боротьбі з сексуальним насильством в озброєних конфліктах.