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Освобожденная Ольховка в Харьковской области почти полностью уничтожена оккупантами - Офис Генпрокурора

Киев • УНН

 • 106237 просмотра

КИЕВ. 11 апреля. УНН. Освобождена Ольховка в Харьковской области почти полностью уничтожена оккупантами, правоохранители начали по этому факту расследование, сообщили в Офисе Генпрокурора, пишет УНН.

Освобожденная Ольховка в Харьковской области почти полностью уничтожена оккупантами - Офис Генпрокурора

Цитата

"10 апреля 2022 года (...) осуществлен выезд в село Ольховка Харьковского района, которое еще до недавнего времени было оккупировано вооруженными силами рф. Во время осмотра места происшествия установлено, что большинство жилых домов, подсобных хозяйств, гражданский автотранспорт, местная школа и магазины повреждены или разрушены полностью", - указали в Офисе Генпрокурора.

"Начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, сопряженное с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины)", - добавили в ведомстве.

Детали

В прокуратуре также отметили, что на месте обнаружено уничтоженную бронетехнику оккупантов, использованное оружие и тела российских военнослужащих.

"С учетом фактора безопасности на месте осуществлена фото-, видеофиксация с изъятием предметов и документов, свидетельствующих о вооруженной агрессии со стороны рф", - сообщили в ведомстве.

Дополнение

10 апреля российские оккупанты нанесли примерно 66 ударов по Харьковской области. Погибло 11 человек, среди них семилетний ребенок, сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

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