Звільнена Вільхівка на Харківщині майже повністю знищена окупантами - Офіс Генпрокурора
Київ • УНН
КИЇВ. 11 квітня. УНН. Звільнена Вільхівка на Харківщині майже повністю знищена окупантами, правоохоронці розпочали за цим фактом розслідування, повідомили в Офісі Генпрокурора, пише УНН.
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"10 квітня 2022 року (...) здійснено виїзд до села Вільхівка Харківського району, яке ще донедавна було окуповано збройними силами рф. Під час огляду місця події встановлено, що більшість житлових будинків, підсобних господарств, цивільний автотранспорт, місцева школа та магазини пошкоджено або зруйновано повністю", - вказали в Офісі Генпрокурора.
"Розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України)", - додали у відомстві.
Деталі
У прокуратурі також зазначили, що на місці виявлено знищену бронетехніку окупантів, використану зброю та тіла російських військовослужбовців.
"З урахуванням безпекового фактору на місці здійснено фото,- відеофіксацію з вилученням предметів і документів, що свідчать про збройну агресію з боку рф", - повідомили у відомстві.
Доповнення
10 квітня російські окупанти завдали приблизно 66 ударів по Харківській області. Загинуло 11 людей, серед них семирічна дитина, повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.