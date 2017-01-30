Сводный отряд полиции направили в обстреливаемую Авдеевку
Киев • УНН
КИЕВ. 30 января. УНН. В обстреливаемую Авдеевку для оказания помощи людям направлен сводный отряд полиции. Об этом УНН сообщили в пресс-службе МВД.
Сегодня утром, 30 января, в Авдеевку выехал начальник Покровского отдела полиции Юрий Гречишкин, чтобы определить, какая необходима помощь.
И.о. начальника Авдеевского отделения полиции Виталий Головатенко доложил, что местная полиция переведена в состояние полной готовности, правоохранители реагируют на все сообщения граждан и оказывают им необходимую помощь. Отделение полиции подключено к генераторам, чтобы обеспечить его бесперебойную работу.
Так, вчера около 12:00 в полицию поступило сообщение от 36-летнего местного жителя, который просил эвакуировать его семью, так как их дом боевики обстреливали из крупнокалиберного оружия. Также в дежурную часть поступили сообщения от местных жителей о 6 фактах повреждения частных домовладений.
По решению главы полиции Донецкой области Вячеслава Аброськина, в Авдеевку в качестве подкрепления направлен сводный отряд из числа полицейских Покровской оперативной зоны. Они будут нести службу в прифронтовом городе в течение двух недель. До основных задач отряда входит оказание помощи местным жителям и обеспечение правопорядка в городе. Сегодня сводный отряд уже приступил к исполнению своих обязанностей.
Напомним, как сообщал УНН, трое мирных жителей пострадали в результате обстрела Авдеевки.