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Сводный отряд полиции направили в обстреливаемую Авдеевку

Сводный отряд полиции направили в обстреливаемую Авдеевку

Киев • УНН

 • 9038 просмотра

КИЕВ. 30 января. УНН. В обстреливаемую Авдеевку для оказания помощи людям направлен сводный отряд полиции. Об этом УНН сообщили в пресс-службе МВД.

Сегодня утром, 30 января, в Авдеевку выехал начальник Покровского отдела полиции Юрий Гречишкин, чтобы определить, какая необходима помощь.

И.о. начальника Авдеевского отделения полиции Виталий Головатенко доложил, что местная полиция переведена в состояние полной готовности, правоохранители реагируют на все сообщения граждан и оказывают им необходимую помощь. Отделение полиции подключено к генераторам, чтобы обеспечить его бесперебойную работу.

Так, вчера около 12:00 в полицию поступило сообщение от 36-летнего местного жителя, который просил эвакуировать его семью, так как их дом боевики обстреливали из крупнокалиберного оружия. Также в дежурную часть поступили сообщения от местных жителей о 6 фактах повреждения частных домовладений.

По решению главы полиции Донецкой области Вячеслава Аброськина, в Авдеевку в качестве подкрепления направлен  сводный отряд из числа полицейских Покровской оперативной зоны. Они будут нести службу в прифронтовом городе в течение двух недель. До основных задач отряда входит оказание помощи местным жителям и обеспечение правопорядка в городе. Сегодня сводный отряд уже приступил к исполнению своих обязанностей.

Напомним, как сообщал УНН, трое мирных жителей пострадали в результате обстрела Авдеевки.

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