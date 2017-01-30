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Зведений загін поліції направили в обстрілювану Авдіївку

Зведений загін поліції направили в обстрілювану Авдіївку

Київ • УНН

 • 9039 перегляди

КИЇВ. 30 січня. УНН. В обстрілювану Авдіївку для надання допомоги людям направлено зведений загін поліції. Про це УНН повідомили у прес-службі МВС.

Сьогодні зранку, 30 січня, в Авдіївку виїхав начальник Покровського відділу поліції Юрій Гречишкін, аби визначити, яка необхідна допомога.

В.о. начальника Авдіївського відділення поліції Віталій Головатенко доповів, що місцева поліція переведена в стан повної готовності, правоохоронці реагують на всі повідомлення громадян та надають їм необхідну допомогу. Відділення поліції підключене до генераторів, аби забезпечити його безперебійну роботу.

Так, вчора близько 12 години до поліції надійшло повідомлення від 36-річного місцевого жителя, який просив евакуювати його родину, так як їх будинок бойовики обстрілювали з великокаліберної зброї. Також до чергової частини надійшли повідомлення від місцевих жителів про 6 фактів пошкоджень приватних домоволодінь.

За рішенням очільника поліції Донеччини В’ячеслава Аброськіна, в Авдіївку в якості підкріплення спрямовано зведений загін з числа поліцейських Покровської оперативної зони. Вони будуть нести службу в прифронтовому місті протягом двох тижнів. До основних завдань загону входить надання допомоги місцевим жителям та забезпечення правопорядку в місті. Сьогодні зведений загін вже приступив до виконання своїх обов’язків.

Нагадаємо, як повідомляв УНН, троє мирних жителів постраждали внаслідок обстрілу Авдіївки.

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