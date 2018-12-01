Встреча Трампа и Путина возможна после освобождения РФ украинских моряков - Помпео
Киев • УНН
КИЕВ. 1 декабря. УНН. Российская агрессия против Украины в Керченском проливе была единственной причиной отказа американского президента Дональда Трампа от его встречи на полях G20 с президентом России Владимиром Путиным. Об этом в интервью CNN заявил госсекретарь США Майк Помпео, назвав предположения о том, что на лидера США повлиял новый эпизод в расследовании вмешательства РФ в американские выборы, смехотворным, передает УНН.
Трамп отказался от запланированной встречи "потому что россияне вели себя так, что это глубоко противоречит международному праву", заявил Помпео.
"Президент (США - ред.) хотел направить четкий, однозначный сигнал о том, что мы считаем такое поведение неприемлемым, поэтому мы отменили встречу", - сказал Помпео.
"Я был вовлечен в процесс принятия решений, мы тщательно это оценили, мы оценили возможность, мы оценили сигнал, которое мы отправили бы, и президент Трамп принял решение, что это правильный подход, основанный на действиях, которые произошли в преддверии саммита G20", - добавил госсекретарь США.
Помпео отметил, что Россия должна вернуть корабли и украинских военных до того, как администрация Трампа рассмотрит возможности проведения перенесенного саммита Трампа и Путина.
Напомним, 25 ноября в районе Керченского пролива произошло российское вооруженное нападение и захват украинских военных катеров "Бердянск", "Никополь" и буксира "Яны Капу", которые осуществляли морской переход из порта Одесса в порт Мариуполь - из Черного в Азовское море, также были ранены и захвачены в плен члены их экипажей.
В связи с этим в 10 областях Украины введено военное положение до 26 декабря.