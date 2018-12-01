Зустріч Трампа і Путіна можлива після звільнення РФ українських моряків - Помпео

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КИЇВ. 1 грудня. УНН. Російська агресія проти України у Керченській протоці була єдиною причиною відмови американського президента Дональда Трампа від його зустрічі на полях G20 з президентом Росії Володимиром Путіним. Про це в інтерв'ю CNN заявив держсекретар США Майк Помпео, назвавши припущення про те, що на лідера США вплинув новий епізод в розслідуванні втручання РФ у американські вибори, сміховинним, передає УНН.

Трамп відмовився від запланованої зустрічі "тому що росіяни вели себе так, що це глибоко суперечить міжнародному праву", заявив Помпео.

"Президент (США - ред.) хотів направити чіткий, однозначний сигнал про те, що ми вважаємо таку поведінку неприйнятною, тому ми скасували зустріч", - сказав Помпео.

"Я був залучений у процес прийняття рішень, ми ретельно це оцінили, ми оцінили можливість, ми оцінили сигнал, який ми відправили б, і президент Трамп прийняв рішення, що це правильний підхід, базований на подіях, які сталися напередодні саміту G20", - додав держсекретар США.

Помпео зазначив, що Росія повинна повернути кораблі і українських військових до того, як адміністрація Трампа розгляне можливість проведення перенесеного саміту Трампа і Путіна.

Нагадаємо, 25 листопада у районі Керченської протоки стався російський збройний напад і захоплення українських військових катерів "Бердянськ", "Нікополь" і буксира "Яни Капу", які здійснювали морський перехід з порту Одеса в порт Маріуполь - з Чорного в Азовське море, також були поранено і захоплено в полон членів їхніх екіпажів.

У зв'язку з цим у 10 областях України введено воєнний стан до 26 грудня.

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