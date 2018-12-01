Зустріч Трампа і Путіна можлива після звільнення РФ українських моряків - Помпео

КИЇВ. 1 грудня. УНН. Російська агресія проти України у Керченській протоці була єдиною причиною відмови американського президента Дональда Трампа від його зустрічі на полях G20 з президентом Росії Володимиром Путіним. Про це в інтерв'ю CNN заявив держсекретар США Майк Помпео, назвавши припущення про те, що на лідера США вплинув новий епізод в розслідуванні втручання РФ у американські вибори, сміховинним, передає УНН.