Остановку автобусов маршрута №69 в столице перенесут

"С 11 апреля 2017 года по проспекту Комарова в направлении ст.м. "Дворец Спорта" остановка автобусов маршрута 69 "Поликлиника" переносится на 150 м вперед и совмещается с одноименной остановкой автобусного маршрута №2", - говорится в сообщении.

Напомним, в Киеве три трамвайные маршруты временно закроют на ремонт.