Зупинку автобусів маршруту №69 у столиці перенесуть
Київ • УНН
КИЇВ. 11 квітня. УНН. Зупинку автобусів маршруту №69 у столиці перенесуть на 150 м вперед. Про це УНН повідомили у прес-службі "Київпастрансу".
“З 11 квітня 2017 року по проспекту Комарова в напрямку ст.м. “Палац Спорту” зупинка автобусів маршруту 69 “Поліклініка” переноситься на 150 м вперед та суміщається з однойменною зупинкою автобусного маршруту № 2", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, у Києві три трамвайні маршрути тимчасово закриють на ремонт.