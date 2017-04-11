Зупинку автобусів маршруту №69 у столиці перенесуть

“З 11 квітня 2017 року по проспекту Комарова в напрямку ст.м. “Палац Спорту” зупинка автобусів маршруту 69 “Поліклініка” переноситься на 150 м вперед та суміщається з однойменною зупинкою автобусного маршруту № 2", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у Києві три трамвайні маршрути тимчасово закриють на ремонт.