Оползень в Индии: количество жертв увеличилось
Киев • УНН
КИЕВ. 10 августа. УНН. Число погибших в результате схода оползней в индийском штате Керала возросло до 26 человек. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Анадолу.
Сход оползней спровоцировали сильные проливные дожди.
Премьер-министр штата Керала Пинйари Виджаян сообщил, что проведет экстренное заседание по сложившейся ситуации в штате.
В то же время в городе Муннар продолжаются операция по спасению 30 туристов, оказавшихся в бедственном положении из-за затопления.
Метеорологи предупреждают, что ливневые дожди на территории штата Керала не прекратятся в ближайшие дни.
Как сообщал УНН, в результате оползней в индийском штате Керала погибли 18 человек.
Напомним, наводнения и селевые потоки в южной алжирской провинции Таманрассет в пустыне Сахара в выходные унесли жизни пяти человек, один пропал без вести.