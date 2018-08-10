Оползень в Индии: количество жертв увеличилось

Сход оползней спровоцировали сильные проливные дожди.



Премьер-министр штата Керала Пинйари Виджаян сообщил, что проведет экстренное заседание по сложившейся ситуации в штате.



В то же время в городе Муннар продолжаются операция по спасению 30 туристов, оказавшихся в бедственном положении из-за затопления.



Метеорологи предупреждают, что ливневые дожди на территории штата Керала не прекратятся в ближайшие дни.



Как сообщал УНН, в результате оползней в индийском штате Керала погибли 18 человек.

Напомним, наводнения и селевые потоки в южной алжирской провинции Таманрассет в пустыне Сахара в выходные унесли жизни пяти человек, один пропал без вести.