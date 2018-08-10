Зсув в Індії: кількість жертв збільшилася
Київ • УНН
КИЇВ. 10 серпня. УНН. Кількість загиблих в результаті сходу зсувів в індійському штаті Керала зросла до 26 осіб. Про це повідомляє УНН з посиланням на Анадолу.
Схід зсувів спровокували сильні зливи.
Прем'єр-міністр штату Керала Пінйарі Віджаян повідомив, що проведе екстрене засідання по ситуації, що склалася в штаті.
У той же час в місті Муннар триває операція з порятунку 30 туристів, що опинилися в скрутному становищі через затоплення.
Метеорологи попереджають, що зливові дощі на території штату Керала не припиняться в найближчі дні.
Як повідомляв УНН, в результаті зсувів в індійському штаті Керала загинули 18 осіб.
Нагадаємо, повені та селеві потоки в південній алжирської провінції Таманрассет в пустелі Сахара в вихідні забрали життя п'яти осіб, одна людина зникла безвісти.