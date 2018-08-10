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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
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Зсув в Індії: кількість жертв збільшилася

Київ • УНН

 • 9658 перегляди

КИЇВ. 10 серпня. УНН. Кількість загиблих в результаті сходу зсувів в індійському штаті Керала зросла до 26 осіб. Про це повідомляє УНН з посиланням на Анадолу.

Зсув в Індії: кількість жертв збільшилася

Схід зсувів спровокували сильні зливи.

Прем'єр-міністр штату Керала Пінйарі Віджаян повідомив, що проведе екстрене засідання по ситуації, що склалася в штаті.

У той же час в місті Муннар триває операція з порятунку 30 туристів, що опинилися в скрутному становищі через затоплення.

Метеорологи попереджають, що зливові дощі на території штату Керала не припиняться в найближчі дні.

Як повідомляв УНН, в результаті зсувів в індійському штаті Керала загинули 18 осіб.

Нагадаємо, повені та селеві потоки в південній алжирської провінції Таманрассет в пустелі Сахара в вихідні забрали життя п'яти осіб, одна людина зникла безвісти.

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