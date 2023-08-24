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Оползень в Грузии: спасатели нашли тела еще двух человек

Киев • УНН

 • 609802 просмотра

КИЕВ. 24 августа. УНН. Сегодня грузинские спасатели обнаружили тела еще двух человек, погибших во время схода оползня в поселке Шови, передает УНН со ссылкой на Newsgeorgia.

Детали

Спасатели нашли тела еще двух человек, которые исчезли после оползня в поселке Шови. Тело мужчины было обнаружено в 40 километрах от эпицентра. Предположительно, это может быть Заза Месхи, который из Нидерландов приехал в Шови со своей женой, гражданкой Украины и тремя сыновьями.

До этого были обнаружены тела женщины и одного из мальчиков.

Таким образом количество погибших возросло до 31. Еще двух человек до сих пор ищут.

Напомним

3 августа на грузинском курорте в поселке Шови произошел оползень

Позже стало известно, что там погибла украинка.

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