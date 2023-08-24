Оползень в Грузии: спасатели нашли тела еще двух человек
Киев • УНН
КИЕВ. 24 августа. УНН. Сегодня грузинские спасатели обнаружили тела еще двух человек, погибших во время схода оползня в поселке Шови, передает УНН со ссылкой на Newsgeorgia.
Детали
Спасатели нашли тела еще двух человек, которые исчезли после оползня в поселке Шови. Тело мужчины было обнаружено в 40 километрах от эпицентра. Предположительно, это может быть Заза Месхи, который из Нидерландов приехал в Шови со своей женой, гражданкой Украины и тремя сыновьями.
До этого были обнаружены тела женщины и одного из мальчиков.
Таким образом количество погибших возросло до 31. Еще двух человек до сих пор ищут.
Напомним
3 августа на грузинском курорте в поселке Шови произошел оползень.
Позже стало известно, что там погибла украинка.