Зсув грунту в Грузії: рятувальники знайшли тіла ще двох людей
Київ • УНН
КИЇВ. 24 серпня. УНН. Сьогодні грузинські рятувальники виявили тіла ще двох осіб, загиблих під час сходження зсуву ґрунту в селищі Шові, передає УНН з посиланням на Newsgeorgia.
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Рятувальники знайшли тіла ще двох осіб, які зникли після зсуву грунту у селищі Шові. Тіло чоловіка було виявлено за 40 кілометрів від епіцентру. Імовірно, це може бути Заза Месхі, який із Нідерландів приїхав до Шові зі своєю дружиною, громадянкою України та трьома синами.
До цього було виявлено тіла жінки та одного з хлопчиків.
Таким чином кількість загиблих зросла до 31. Ще двох людей досі шукають.
Нагадаємо
3 серпня на грузинському курорті в селиші Шові відбувся зсув ґрунту.
Пізніше стало відомо, що там загинула українка.