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ВСУ нанесли сокрушительные удары по полевым базам и складам оккупантов - Генштаб

ВСУ нанесли сокрушительные удары по полевым базам и складам оккупантов - Генштаб

Киев • УНН

 • 138287 просмотра

КИЕВ. 14 марта. УНН. Вооруженными Силами Украины нанесены сокрушительные удары по тыловой инфраструктуре (полевым базам и складам) с целью нарушения системы логистического обеспечения врага. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Генштаб ВСУ.

Детали

Начались девятнадцатые сутки героического противостояния украинского народа российскому военному вторжению.
Состояние, положение и характер действий сил обороны без существенных изменений.

Вооруженными Силами Украины нанесены сокрушительные удары по тыловой инфраструктуре (полевых базах и складах) с целью нарушение системы логистического обеспечения врага на временно занятых оккупантами территориях Украины.

За предыдущие сутки группировкой Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины были поражены четыре самолета, три вертолета и беспилотных летательных аппарата (информация по типу уточняется).

Оккупационные войска значительных успехов в ведении наступательной операции на всех направлениях выдвижения не имели. Основные усилия оккупантов были сосредоточены на закреплении и удержании на ранее занятых рубежах.

Вновь фиксируются нередкие случаи использования врагом гражданской инфраструктуры, в том числе и религиозных объектов для оборудования огневых позиций, размещения вооружения и военной техники.

Морально-психологическое состояние противника остается на низком уровне, что приводит к отказам военнослужащих ВС РФ выполнять приказы командования. По имеющейся информации, на территории РФ в городе Белгород размещен военный лагерь Белгородской военной комендатуры.

В лагере содержатся российские военнослужащие, которые после лечения выписаны из госпиталей и ждут отправки в подразделения.

Также в указанном лагере находятся военнослужащие ВС РФ, что отказываются от участия в боевых действиях, с ними проводятся меры досудебного дознания.

"По заявлению одного из высокопоставленных сил специальных операций Республики Беларусь, спецназовцы вооруженных сил РБ участвовать в войне с Украиной не будут", - говорится в сообщении.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский во время видеообращения заявил, что американский журналист Брент Рено погиб в результате сознательного нападения российских оккупантов.

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