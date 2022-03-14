ВСУ нанесли сокрушительные удары по полевым базам и складам оккупантов - Генштаб
Киев • УНН
КИЕВ. 14 марта. УНН. Вооруженными Силами Украины нанесены сокрушительные удары по тыловой инфраструктуре (полевым базам и складам) с целью нарушения системы логистического обеспечения врага. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Генштаб ВСУ.
Детали
Начались девятнадцатые сутки героического противостояния украинского народа российскому военному вторжению.
Состояние, положение и характер действий сил обороны без существенных изменений.
Вооруженными Силами Украины нанесены сокрушительные удары по тыловой инфраструктуре (полевых базах и складах) с целью нарушение системы логистического обеспечения врага на временно занятых оккупантами территориях Украины.
За предыдущие сутки группировкой Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины были поражены четыре самолета, три вертолета и беспилотных летательных аппарата (информация по типу уточняется).
Оккупационные войска значительных успехов в ведении наступательной операции на всех направлениях выдвижения не имели. Основные усилия оккупантов были сосредоточены на закреплении и удержании на ранее занятых рубежах.
Вновь фиксируются нередкие случаи использования врагом гражданской инфраструктуры, в том числе и религиозных объектов для оборудования огневых позиций, размещения вооружения и военной техники.
Морально-психологическое состояние противника остается на низком уровне, что приводит к отказам военнослужащих ВС РФ выполнять приказы командования. По имеющейся информации, на территории РФ в городе Белгород размещен военный лагерь Белгородской военной комендатуры.
В лагере содержатся российские военнослужащие, которые после лечения выписаны из госпиталей и ждут отправки в подразделения.
Также в указанном лагере находятся военнослужащие ВС РФ, что отказываются от участия в боевых действиях, с ними проводятся меры досудебного дознания.
"По заявлению одного из высокопоставленных сил специальных операций Республики Беларусь, спецназовцы вооруженных сил РБ участвовать в войне с Украиной не будут", - говорится в сообщении.
Напомним
Президент Украины Владимир Зеленский во время видеообращения заявил, что американский журналист Брент Рено погиб в результате сознательного нападения российских оккупантов.