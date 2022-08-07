ВСУ нанесли 200 ударов по силам противовоздушной обороны противника на юге: потерявшие оккупанты
Киев • УНН
КИЕВ. 7 августа. УНН. Оперативное командование "Юг" сообщило, что ВСУ нанесли 200 ударов по силам противовоздушной обороны противника на юге Украины, передает УНН.
Детали
Украинскими ракетно-артиллерийскими подразделениями выполнено более 200 огневых задач, в том числе по силам противовоздушной обороны противника.
Цитата
«Подтверждено уничтожение 4 зенитно-ракетных систем С-300 и зенитно-ракетного пушечного комплекса «Панцирь-С1», 122-х мм гаубицы, вражеского беспилотника-разведчика, бронированную и автомобильную технику. Уничтожен еще 1 полевой состав боеприпасов, а «длинная» армия сокращена на 72 рашиста», – говорится в сообщении.
Напомним
Оккупанты нанесли авиационный удар парой вертолетов Ка-52 по южным позициям ВСУ.