ЗСУ завдали 200 ударів по силах протиповітряної оборони противника на півдні: що втратили окупанти

Деталі

Українськими ракетно-артилерійськими підрозділами виконано понад 200 вогневих завдань, в тому числі по силах протиповітряної оборони противника.

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«Підтверджено знищення 4 зенітно-ракетних систем С-300 і зенітно-ракетного гарматного комплексу «Панцир-С1», 122-х мм гаубиці, ворожого безпілотника-розвідника, броньовану та автомобільну техніку. Знищено ще 1 польовий склад боєприпасів, а «довгу» армію скорочено на 72 рашисти», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо

Окупанти завдали авіаційного удару парою гелікоптерів Ка-52 по південних позиціях ЗСУ.