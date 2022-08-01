ВСУ попали по эшелону с российской военной техникой, боеприпасами и живой силой
Киев • УНН
КИЕВ. 1 августа. УНН. ВСУ попали по эшелону с российской военной техникой, боеприпасами и живой силой в районе железнодорожной станции Брилевка Херсонской области. Об этом сообщает Оперативное командование "Юг", передает УНН.
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"Враг продолжает ведение боевых действий на рубежах обороны, наращивает группировку на Криворожском направлении с целью недопущения прорыва наших войск. Не исключено, в дальнейшем, создание ударных группировок", - говорится в сообщении.
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Также в ОК "Юг" сообщили, что в течение дня противник нанес два авиационных и один ракетный удар.
"Парами вертолетов пытался ударить по нашим позициям в Бериславском и Каховском районах Херсонщины. Без наших потерь", - говорится в сообщении.
По Одесщине ударил 2 ракетами типа "Искандер", выпущенными из временно оккупированного Крыма. Ракеты разбрасывали так называемые тепловые ловушки над населенными пунктами и открытыми поверхностями между ними. Несколько таких ловушек привели к возгоранию сухой травы. Спасательные службы оперативно сработали. Пожар ликвидирован, пострадавших нет.
Нашей авиацией нанесены два удара по вражеским опорным пунктам в районах Александровки и Благодатного, а ракетно-артиллерийскими подразделениями в рамках выполнения огневых задач нанесен удар по вражеским станциям радиоэлектронной борьбы в районе Беляевки.
Также получено подтверждение попадания по эшелону с военной техникой, боеприпасами и живой силой в районе железнодорожной станции Брилевка. Потери доразведываются.
Подтвержденные потери составляют 52 рашиста, 4 танка, 2 самоходных артиллерийско-минометных установки "Нона-С", самоходную артуствновку, 8 единиц бронированной и автомобильной техники, а также еще 4 склада с боеприпасами в Бериславском и Баштанском районах.
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