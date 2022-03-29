ВСУ противодействуют продвижению врага в направлении Славянска - Генштаб
Киев • УНН
КИЕВ. 29 марта. УНН. Силы обороны Украины сосредоточивают усилия на недопущении продвижения противника в направлении Славянска. Об этом сообщает Генштаб ВСУ, передает УНН.
Детали
Группировка Сил обороны продолжает вести оборонительную операцию на Восточном, Юго-Восточном и Северо-Восточном направлениях, сосредоточивая усилия на:
- недопущении продвижения противника в направлениях населенных пунктов Славянск и Барвенково;
- занятии населенных пунктов Каменка, Топольское;
- создании условий для улучшения тактического положения в районе города Чугуев;
- сдерживании атак противника в районах населенных пунктов Рубежное, Лисичанск, Попасная, не допуская обхода основных сил группировки.
Одновременно Силы обороны продолжают удержания круговой обороны города Мариуполя и оборону и сдерживание продвижения противника в районе Чернигова.
Группировки, которые защищают Киев, с целью улучшения оперативного положения и содержание внешнего рубежа обороны, продолжают боевые действия, удерживают контроль за ситуацией в населенных пунктах Мотыжин, Лесное, Капитановка и Дмитровка.
Частью сил продолжается ведение оборонительной операции в других определенных районах, проводится стабилизационная операция, выполняются задачи территориальной обороны и осуществляются контратаки на отдельных направлениях.
Противник ослаблен, дезориентирован, значительная его часть отрезана от логистического обеспечения и основных сил.
Снижение боевого потенциала подразделений противника командование оккупационных войск пытается компенсировать неизбирательным огнем артиллерии и нанесением ракетно-бомбовых ударов, уничтожая таким образом инфраструктуру украинских городов.
Напомним
Зеленский во время своего видеообращения сообщил, что наши военные на Киевщине возвращают контроль над украинской территорией, однако говорить о безопасности в этой части области рано.