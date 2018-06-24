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США закрывают 83% программ USAID - Рубио
09:12 • 28183 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

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Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
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Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 104515 просмотра

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 112547 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 126696 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 143643 просмотра

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Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
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ВСУ начали испытания роботизированного надзорно-огневого комплекса "Охотник"

ВСУ начали испытания роботизированного надзорно-огневого комплекса "Охотник"

Киев  •  УНН

 • 25347 просмотра

КИЕВ. 24 июня. УНН. Вооруженные силы Украины испытывают роботизированный надзорно-огневой комплекс "Охотник". Об этом сообщает УНН со ссылкой на правительственный портал.

Во время испытаний проверяют его возможности преодолевать препятствия, решать инженерные, технические, огневые задачи. Разработчики отмечают, что "Охотник" может нести вооружение различных типов: пулемет, автоматический гранатомет, ПТРК, пушку и тому подобное.

После испытаний комплекс будет взят на вооружение украинской армией и усилит нашу оборону против агрессора.

Как сообщал УНН, Президент Украины Петр Порошенко подписал указ о введении в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 2 мая 2018 "О неотложных мерах по обеспечению проведения испытаний вооружения и военной техники в Украине". Соответствующий указ №162 / 2018 от 13 июня обнародован на сайте главы государства.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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