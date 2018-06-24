ВСУ начали испытания роботизированного надзорно-огневого комплекса "Охотник"

Во время испытаний проверяют его возможности преодолевать препятствия, решать инженерные, технические, огневые задачи. Разработчики отмечают, что "Охотник" может нести вооружение различных типов: пулемет, автоматический гранатомет, ПТРК, пушку и тому подобное.

После испытаний комплекс будет взят на вооружение украинской армией и усилит нашу оборону против агрессора.



Как сообщал УНН, Президент Украины Петр Порошенко подписал указ о введении в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 2 мая 2018 "О неотложных мерах по обеспечению проведения испытаний вооружения и военной техники в Украине". Соответствующий указ №162 / 2018 от 13 июня обнародован на сайте главы государства.