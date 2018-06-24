ВСУ начали испытания роботизированного надзорно-огневого комплекса "Охотник"
Киев • УНН
КИЕВ. 24 июня. УНН. Вооруженные силы Украины испытывают роботизированный надзорно-огневой комплекс "Охотник". Об этом сообщает УНН со ссылкой на правительственный портал.
Во время испытаний проверяют его возможности преодолевать препятствия, решать инженерные, технические, огневые задачи. Разработчики отмечают, что "Охотник" может нести вооружение различных типов: пулемет, автоматический гранатомет, ПТРК, пушку и тому подобное.
После испытаний комплекс будет взят на вооружение украинской армией и усилит нашу оборону против агрессора.
Как сообщал УНН, Президент Украины Петр Порошенко подписал указ о введении в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 2 мая 2018 "О неотложных мерах по обеспечению проведения испытаний вооружения и военной техники в Украине". Соответствующий указ №162 / 2018 от 13 июня обнародован на сайте главы государства.