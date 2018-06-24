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ЗСУ почали випробування роботизованого наглядово-вогневого комплексу "Мисливець"

ЗСУ почали випробування роботизованого наглядово-вогневого комплексу "Мисливець"

Київ • УНН

 • 25348 перегляди

КИЇВ. 24 червня. УНН. Збройні сили України випробовують роботизований наглядово-вогневий комплекс "Мисливець". Про це повідомляє УНН з посиланням на урядовий портал.

Під час випробовувань перевіряють його можливості долати перешкоди, вирішувати інженерні, технічні, вогневі завдання. Розробники відзначають, що "Мисливець"може нести озброєння різних типів: кулемет, автоматичний гранатомет, ПТРК, гармату тощо.

Після випробувань комплекс буде взятий на озброєння українською армією та підсилить нашу оборону проти агресора.

Як повідомляв УНН, Президент України Петро Порошенко підписав указ про введення в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 2 травня 2018 року "Про невідкладні заходи щодо забезпечення проведення випробувань озброєння та військової техніки в Україні". Відповідний указ №162/2018 від 13 червня оприлюднений на сайті Глави держави.

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