В ВСУ зафиксировали 70% неявки призывников в военные комиссариаты

"Однако проблемы с теми, кто избегает срочной службы в армии хватает. Около 70 процента не явки призывников в военные комиссариаты. Из них почти треть находятся в розыске. Поэтому согласно законодательству представители военных комиссариатов имеют право вручать повестки где угодно", - отметили в ВСУ.

При этом, в ВСУ напомнили, что за уклонение от обязательной службы в армии светит реальный срок заключения - до трех лет.

Напомним, в Украине завершился осенний призыв на срочную службу.