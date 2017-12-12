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В ВСУ зафиксировали 70% неявки призывников в военные комиссариаты

В ВСУ зафиксировали 70% неявки призывников в военные комиссариаты

Киев  •  УНН

 • 20295 просмотра

КИЕВ. 12 декабря. УНН. Во время осенней призывной компании зафиксировано около 70% не явки призывников в военные комиссариаты. Такие данные обнародовали в пресс-службе Сухопутных войск Вооруженных сил Украины на странице в Facebook, передает УНН.

"Однако проблемы с теми, кто избегает срочной службы в армии хватает. Около 70 процента не явки призывников в военные комиссариаты. Из них почти треть находятся в розыске. Поэтому согласно законодательству представители военных комиссариатов имеют право вручать повестки где угодно", - отметили в ВСУ.

При этом, в ВСУ напомнили, что за уклонение от обязательной службы в армии светит реальный срок заключения - до трех лет.

Напомним, в Украине завершился осенний призыв на срочную службу.

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