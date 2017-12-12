В ВСУ зафиксировали 70% неявки призывников в военные комиссариаты
Киев • УНН
КИЕВ. 12 декабря. УНН. Во время осенней призывной компании зафиксировано около 70% не явки призывников в военные комиссариаты. Такие данные обнародовали в пресс-службе Сухопутных войск Вооруженных сил Украины на странице в Facebook, передает УНН.
"Однако проблемы с теми, кто избегает срочной службы в армии хватает. Около 70 процента не явки призывников в военные комиссариаты. Из них почти треть находятся в розыске. Поэтому согласно законодательству представители военных комиссариатов имеют право вручать повестки где угодно", - отметили в ВСУ.
При этом, в ВСУ напомнили, что за уклонение от обязательной службы в армии светит реальный срок заключения - до трех лет.
Напомним, в Украине завершился осенний призыв на срочную службу.