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У ЗСУ зафіксували 70% неявки призовників до військових комісаріатів

Київ • УНН

 • 20302 перегляди

КИЇВ. 12 грудня. УНН. Під час осінньої призовної компанії зафіксовано близько 70% не явки призовників до військових комісаріатів. Такі дані оприлюднили у прес-службі Сухопутних військ Збройних сил України на сторінці у Facebook, передає УНН.

"Проте проблеми з тими, хто уникає строкової служби у війську не бракує. Близько 70 відсотків не явки призовників до військових комісаріатів. З них майже третина перебувають у розшуку. Тож згідно законодавства представники військових комісаріатів мають право вручати повістки будь-де”, — зазначили у ЗСУ.

Прицьому, у ЗСУ нагадали, що за ухиляння від обов’язкової служби у війську світить реальний термін ув’язнення — до трьох років.

Нагадаємо, в Україні завершився осінній призов на строкову службу.

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