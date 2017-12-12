У ЗСУ зафіксували 70% неявки призовників до військових комісаріатів

"Проте проблеми з тими, хто уникає строкової служби у війську не бракує. Близько 70 відсотків не явки призовників до військових комісаріатів. З них майже третина перебувають у розшуку. Тож згідно законодавства представники військових комісаріатів мають право вручати повістки будь-де”, — зазначили у ЗСУ.

Прицьому, у ЗСУ нагадали, що за ухиляння від обов’язкової служби у війську світить реальний термін ув’язнення — до трьох років.

Нагадаємо, в Україні завершився осінній призов на строкову службу.