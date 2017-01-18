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ВС США создадут центр боевой подготовки украинских войск - СМИ

ВС США создадут центр боевой подготовки украинских войск - СМИ

Киев • УНН

 • 10170 просмотра

КИЕВ. 18 января. УНН. Вооруженные силы (ВС) США переключают основное внимание в своей программе военной помощи Киеву на создание центра боевой подготовки украинских войск, передает УНН со ссылкой на ТАСС.

Об этом СМИ сообщили сотрудники пресс-службы командования сухопутных войск США в Европе Дональд Ренн и Лейси Джастингер.

Как отметил Д.Ренн, американские ВС в текущем году "продолжат обучение украинских сил безопасности в западной части страны". В этом году, начиная с января, планируется подготовить "до четырех батальонов", заявил Д.Ренн.

Отмечается, что координацию миссии обучения украинских сил безопасности, реализацией которой занимается ряд стран-членов НАТО, возьмет на себя Национальная гвардия штата Калифорния.

В свою очередь Л.Джастингер пояснила, что речь идет фактически о "продолжении того же самого обучения, только теперь силы США начнут в большей степени концентрировать внимание на оказании содействия украинцам в совершенствовании центра боевой подготовки и (проведении) реформ институционального уровня".

Кроме того, ВС США "будут обеспечивать надзор над процессом обучения самими украинцами собственных сил, в том числе специальных операций", уточнила Л.Джастингер.

"Подготовка украинских сил ориентирована главным образом на выработку оборонительных навыков как на индивидуальном уровне, так и на уровне подразделения, а также навыков проведения операций по поддержанию безопасности внутри страны", - сказала Джастингер.

По ее словам, совершенствования деятельности центра боевой подготовки, расположенного на Яворивском полигоне во Львовской области, и обучение его кадров является частью "долгосрочных усилий, направленных на строительство профессиональных и крепких сил безопасности Украины как на индивидуальном уровне, так и на уровне подразделения с целью защиты суверенитета и территориальной целостности страны".

Она добавила, что в состав "многосторонней комиссии по оборонной реформе и сотрудничестве в сфере безопасности" входят США, Великобритания, Канада и Литва.

Как сообщал УНН, по просьбе Министерства обороны Украины Великобритания и Соединенные Штаты Америки направляют советников высокого уровня для помощи в сфере реформирования оборонного ведомства.

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