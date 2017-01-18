ЗС США створять центр бойової підготовки українських військ - ЗМІ

Про таке ЗМІ повідомили співробітники прес-служби командування сухопутних військ США в Європі Дональд Ренн і Лейсі Джастінгер.

Як зазначив Д.Ренн, американські ЗС в поточному році “продовжать навчання українських сил безпеки в західній частині країни”. В цьому році, починаючи з січня, планується підготувати “до чотирьох батальйонів”, заявив Д.Ренн.

Зазаначається, що координацію місії навчання українських сил безпеки, реалізацією якої займається ряд країн-членів НАТО, візьме на себе Національна гвардія штату Каліфорнія.

У свою чергу Л.Джастінгер пояснила, що мова йде фактично про “продовження того ж самого навчання, тільки тепер сили США почнуть більшою мірою концентрувати увагу на наданні сприяння українцям у вдосконаленні центру бойової підготовки і (проведенні) реформ інституційного рівня”.

Крім того, ЗС США “будуть забезпечувати нагляд над процесом навчання самими українцями власних сил, в тому числі спеціальних операцій”, уточнила Л.Джастінгер.

“Підготовка українських сил орієнтована головним чином на вироблення оборонних навичок як на індивідуальному рівні, так і на рівні підрозділу, а також навичок проведення операцій з підтримки безпеки всередині країни,” — сказала Джастінгер.

За її словами, вдосконалення діяльності центру бойової підготовки, розташованого на Яворівському полігоні в Львівській області, і вишкіл його кадрів є частиною “довгострокових зусиль, спрямованих на будівництво професійних і міцних сил безпеки України як на індивідуальному рівні, так і на рівні підрозділу з метою захисту суверенітету і територіальної цілісності країни ”.

Вона додала, що до складу “спільної багатонаціональної комісії з оборонної реформи і співпраці в сфері безпеки” входять США, Великобританія, Канада і Литва.

Як повідомляв УНН, на прохання Міністерства оборони України Велика Британія та Сполучені Штати Америки направляють радників високого рівня для допомоги в сфері реформування оборонного відомства.