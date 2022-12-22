Внешняя торговля Украины: влияние войны и на чем удалось заработать

КИЕВ. 22 декабря. УНН. Российско-украинская война существенно повлияла на экономическое состояние нашей страны, ее внешнеэкономическую деятельность в частности. Экспортно-импортные операции Украины в текущем году претерпели кардинальные изменения. R&D центр YouControl сравнил прошлогодние данные Таможни с показателями десяти месяцев 2022 года. Результаты анализа структуры внешней торговли, причины ее динамики и последствия для экономики — в новом исследовании, которое публикует УНН

Отрицательное сальдо внешней торговли

Валютная выручка, которую украинские компании получают от экспортных операций, — фактор, способный оказывать существенное влияние на валютный курс гривны. Следовательно — и на всю экономическую жизнь страны. Понимая эту макроэкономическую взаимозависимость с обвалом объемов экспорта в первом полугодии 2022 г., НБУ принял решение административными методами зафиксировать курс. Однако растущий дисбаланс между спросом на валюту со стороны бизнеса и населения и предложением от экспортеров обусловил значительное различие между официальным и теневым рыночным курсом. Его, кстати, удалось лишь частично компенсировать "ручным" поднятием фиксированного значения с 29 до 36,6 грн/долл.

Во втором полугодии ситуация с притоком валюты начала постепенно выравниваться. Это произошло не только вследствие международной финансовой помощи, но и путем возобновления экспорта, в частности аграрного благодаря запуску морского “зернового коридора”. Впрочем, данные Госстата свидетельствуют, что проблема недостаточного покрытия экспортом импорта остается актуальной. Ведь негативное сальдо внешней торговли Украины товарами в январе-октябре этого года выросло в 2,6 раза по сравнению с аналогичным периодом 2021 года — до 7,05 млрд долларов с 2,69 млрд долларов.

На ком и на чем зарабатывали в 2022?

В нынешнем году суммарный экспорт товаров составил 36,9 млрд долл. (67,7% по отношению к январю-октябрю 2021 г.), то есть произошло его сокращение почти на треть.

Очевидно, что за год экспорт между Украиной и другими странами претерпел существенные изменения. Так, на первое место по объему экспорта из Украины за 10 месяцев 2022 г. вышла братская Польша (более 5.6 млрд долларов или 15,4%).

Китай, который был потребителем украинских товаров №1 в 2021 году, за время войны опустился на 4-е место в рэнкинге топ-экспортеров. Его доля в общем экспорте Украины снизилась вдвое — с 11,8% до 5,3%.

Сократились доли в “экспортном пироге” и таких традиционных потребителей всего украинского как Италия, Индия, Египет. Логично, что произошел и обвал официальных поставок Украины в РФ, как страну-агрессора — с 5% до 1.3%. Следовательно, страна-террорист опустилась с №5 в рэнкинге географических направлений экспорта до №20.

В то же время существенно увеличилась доля поставок украинского экспорта в такие страны как Румыния, Венгрия (!), Словакия, Болгария и Молдова, которые являются географически близкими соседями. Транспортировка отечественной продукции туда происходит наземными магистралями на западном направлении относительно благополучных приграничных регионов Закарпатья, Буковины. А также стойко держащий удар Одесщины.

Достаточно крупными покупателями украинских товаров остаются Турция, Германия, Нидерланды, Испания, Чехия.

Украинцы во время войны больше всего заработали от продажи аграрной продукции: кукурузы и подсолнечного масла — те товарные группы, которые занимают 1 и 2 места в рэнкинге экспорта с 12,9% (4,7 млрд долл.) и 12 ,1% (4,4 млрд долл.) долями соответственно. На третьем месте находится железная руда и концентраты с 7,5% (2,7 млрд долл.).

Далее по объемам экспортных поставок следует продукция АПК: пшеница и семена рапса. №6 – кабели и изолированные провода, №7— полуфабрикаты из углеродистой стали.

В общем, основными источниками экспортной валютной выручки как и в предыдущие годы остается продукция сельского хозяйства и существенно “просевшей” металлургии. Фрагментарными вкраплениями из других секторов в топ 20 экспортных позиций остаются вышеупомянутые электрокабели, а также, как ни парадоксально, электроэнергия, электронагревательное оборудование, лесоматериалы и мебель.

Что завозили и откуда?

За 10 месяцев 2022 года суммарный импорт товаров составил около 44 млрд дол. (76,8% по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году). Падение импорта было не столь существенным как экспорта, поскольку объемы покупки зарубежных товаров украинцами сократились менее чем на четверть от довоенного уровня, тогда как продажи за границу упали на 1/3.

Бессменным лидером по объему импорта остался Китай, с показателем в 15% (или 6,5 млрд долл.) вместо 15,1%. Вторую строчку заняла Польша - 9,9% (около 4,4 млрд долл.).В 2021 году Польша занимала четвертую строчку с долей в 6,8% (4,4 млрд долл.). В 2022 году Германия закрепила и неизменно заняла 3-ю строчку, с почти неизменным показателем в 8,3%, что составляет 3,6 млрд дол.

С 7-й позиции в 2021 году на 4-ю поднялась Турция с показателем в 5,2% (или 2,3 млрд долл.). Пятерку лидеров замыкает США, заменив страну-союзницу России Беларусь с показателем в 4,2% (1,8 млрд долл.). Сама же Беларусь сместилась на 9 строчку с показателем 3,2%.

Стоит отметить, что после начала полномасштабного вторжения Украина наконец значительно сократила импорт из страны-агрессора, хотя успехом было бы, конечно, полное прекращение сотрудничества с РФ. Россия в этом году оказалась на шестой строчке в рейтинге смены лидеров, переместившись со 2 места. Ее доля в общем импорте упала почти в три раза: с 9,1% до 3,6% (1,5 млрд долл.).

В общем, общая сумма импорта за 2022 год составила чуть больше 44 млрд дол. по сравнению с суммой в 73,2 млрд в 2021 году. Неизменным остался импорт из Италии, Словакии и Нидерландов. Наблюдаем рост торгового партнерства с Польшей, Турцией, США, Чехией и Индией.

В целом, за 2022 год больше всего было завезено товаров из категории нефть и нефтепродукты — их доля составляет 15,6%, а это чуть больше 6,8 млрд дол.

Вторую строчку заняла категория автомобили легковые и другие моторные средства — 5,8% (2,5 млрд долл.), заменив категорию нефтяные газы в 2021 году. Зато доля в категории нефтяные газы составляет 4,1 % (1,8 млрд долл.).

Четвертую строчку занимает категория товаров “другое”, поднявшуюся со 107 места в 2021 году: 3,7% (1,6 млрд долл.). Это объяснимо прямым влиянием полномасштабного вторжения, ведь к категории другие товары относятся: дипломатический груз, международные экспресс-отправления, консолидированный груз и гуманитарная помощь.

Категория лекарственные средства осталась на относительно неизменном уровне – 1,2 млрд долл. с долей 2,9%.

В целом, за 10 месяцев 2022 года увеличился импорт тракторов, изолированных проводов и кабелей, шин и покрышек и продуктов для кормления животных по сравнению с 2021 годом. Это объяснимо увеличением потребностей в соответствующих сферах использования этих товаров после полномасштабного вторжения.

Выводы

В итоге следует отметить, что структура как экспорта, так и импорта была собрана за 10 месяцев 2022 года и может корректироваться по итогам полных 12 месяцев. Однако очевидна тенденция изменения стран-лидеров, с которыми реализовывались торгово-экономические отношения за прошлый год.

Следует понимать, что полномасштабное вторжение России на территорию Украины повлекло за собой непосредственное влияние на изменение стран, с которыми реализовывался экспорт и импорт.

Также четко отслеживается изменение в категоризации товаров, ведь в 2022 году значительно возросла потребность в получении гуманитарного груза, технического снаряжения и товаров, которые будут помогать в реализации сельскохозяйственных планов для обеспечения деятельности государства.