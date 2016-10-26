"Заря" потеряла двух игроков накануне противостояния с "Динамо"
Киев • УНН
КИЕВ. 26 октября. УНН. Луганская "Заря" накануне противостояния с киевским "Динамо" в матче 1/8 финала Кубка Украины потеряла двух игроков, передает УНН со ссылкой на телеканал "Футбол 1/2".
Сегодня киевское "Динамо" во второй раз в течение месяца померяется силами с "Зарей", на этот раз - в 1/8 финала национального Кубка.
Луганская команда, у которой сейчас плотный график, после игры с "Олимпиком" провела в понедельник и вторник по тренировке в Запорожье, а накануне вечером приземлилась в аэропорту "Киев".
Основной исполнитель луганского коллектива Иван Петряк, который получил травму в матче чемпионата, остался дома. В клубе утверждают, что вингер восстановился, однако руководство решило не рисковать здоровьем футболиста. Также не поможет команде Юрия Вернидуба Вячеслав Чечер - у него простуда.
Стоит отметить, что в обойму вернулись Эдуард Соболь, Никита Каменюка и Дмитрий Гречишкин - им предоставляли время для отдыха.
Напомним, что в истории кубковых противостояний Украины и СССР, команды провели 6 очных встреч: 5 побед "Динамо", 1 победа "Зари", голы - 12:2.
Добавим, что матч "Динамо" - "Заря" стартует сегодня в 19:00 на НСК "Олимпийский".
Напомним, стали известны судейские назначения на 1/8 финала Кубка Украины.