"Зоря" втратила двох гравців напередодні протистояння з "Динамо"
Київ • УНН
КИЇВ. 26 жовтня. УНН. Луганська "Зоря" напередодні протистояння з київським "Динамо" в матчі 1/8 фіналу Кубку України втратила двох граців, передає УНН з посиланням на телеканал "Футбол 1/2".
Сьогодні київське "Динамо" вдруге протягом місяця поміряється силами з "Зорею", на цей раз – в 1/8 фіналу національного Кубку.
Луганська команда, у якої зараз щільний графік, після гри з "Олімпіком" провела в понеділок і вівторок по тренуванню в Запоріжжі, а напередодні ввечері приземлилася в аеропорту "Київ".
Основний виконавець луганського колективу Іван Петряк, який отримав травму в матчі чемпіонату, залишився вдома. У клубі стверджують, що вінгер відновився, проте керівництво вирішило не ризикувати здоров'ям футболіста. Також не допоможе команді Юрія Вернидуба В'ячеслав Чечер - у нього застуда.
Варто відзначити, що в обойму повернулися Едуард Соболь, Микита Каменюка і Дмитро Гречишкін - їм надавали час для відпочинку.
Нагадаємо, що в історії кубкових протистоянь України та СРСР, команди провели 6 очних зустрічей: 5 перемог "Динамо", 1 перемога "Зорі", голи – 12:2.
Додамо, що матч "Динамо" – "Зоря" стартуватиме сьогодні о 19:00 на НСК "Олімпійський".
Нагадаємо, стали відомі суддівські призначення на 1/8 фіналу Кубка України.