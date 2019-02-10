"Заря" вышла победителем из контрольной игры с чемпионом Узбекистана
Киев • УНН
КИЕВ. 10 февраля. УНН. Стартовый совместный контрольный поединок луганская "Заря" в рамках второго учебно-тренировочного сбора в Турции провела с представителем узбекского футбола, чемпионом страны - клубом "Локомотив" из Ташкента, информирует УНН со ссылкой на пресс-службу "черно-белых".
Стартовые минуты встречи ничего интересного не принесли. Затем несколько усилили игру украинцы в атаке и создали несколько моментов. Пробивали Виталий Вернидуб, Филипп Будковский и Силас, но особой угрозы эти удары не несли.
А вот ближе к экватору тайма "Заря" потеряла несколько реальных шансов забить. Сначала Владислав Кочергин перебросил голкипера, но того подстраховал защитник, выбивший мяч с линии ворот.
В целом же, моментов "Заря" создала достаточно, но после первых 45 минут счет открыт не был.
Во второй половине моментов было немного. Однако, "Заря" продолжила владеть территориальным и игровым преимуществом. Следует сказать о том, что дважды мяч все же побывал в воротах "Локомотива". В первом случае было зафиксировано положение вне игры, а во втором, по мнению арбитра, украинские футболисты нарушили правила в атаке.
"Заря" не успокоилась и добилась положительного для себя результата. На 84-й минуте Леонардо был сбит в штрафной соперника, за что был назначен справедливый одиннадцатиметровый удар. Пенальти четко реализовал Артем Громов - 1: 0.
Состав «Зари»: Луис Фелипе (Заур Махарадзе, 46 минута), Владислав Кабаев (Максим Лунев, 60), Виталий Вернидуб (Вячеслав Чечер, 68), Евгений Чеберко (Никита Каменюка, 60), Игорь Чайковский (Максим Казаков, 60), Владислав Кочергин (Артем Громов, 46), Дмитрий Литвин (Максим Белый, 65), Дмитрий Хомченовский (Леонардо, 65), Александр Караваев (Игорь Загоруйко, 68), Силас (Александр Тимчик, 68), Филипп Будковский (Неманья Иванович, 65).
Добавим также, следующий спарринг в Турции луганская "Заря" проведет 12 февраля. Соперником станет шведский "Кальмар".