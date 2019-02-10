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"Зоря" вийшла переможцем з контрольної гри із чемпіоном Узбекистану

Київ • УНН

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КИЇВ. 10 лютого. УНН. Стартовий спільний контрольний поєдинок луганська "Зоря" в рамках другого навчально-тренувального збору в Туреччині провела з представником узбецького футболу, чемпіоном країни - клубом "Локомотив" з Ташкента, інформує УНН з посиланням на прес-службу "чорно-білих".

Стартові хвилини зустрічі нічого цікавого не принесли. Потім кілька посилили гру українці в атаці і створили кілька моментів. Пробивали Віталій Вернидуб, Філіп Будковський і Сілас, але особливої загрози ці удари не носили.

А ось ближче до екватора тайму "Зоря" втратила кілька реальних шансів забити. Спочатку Владислав Кочергін перекинув голкіпера, але того підстрахував захисник, який вибив м'яч з лінії воріт.

Загалом же, моментів "Зоря" створила достатньо, але після перших 45 хвилин рахунок відкритий не був.

У другій половині моментів було небагато. Проте, "Зоря" продовжила володіти територіальною та ігровою перевагою. Слід сказати про те, що двічі м'яч все ж побував у воротах "Локомотива". У першому випадку було зафіксовано положення поза грою, а в другому, на думку арбітра, українські футболісти порушили правила в атаці.

"Зоря" не заспокоїлася і домоглася позитивного для себе результату. На 84-й хвилині Леонардо був збитий у штрафному суперника, за що був призначений справедливий одинадцятиметровий удар. Пенальті чітко реалізував Артем Громов - 1:0.

Склад "Зорі": Луїс Феліпе (Заур Махарадзе, 46 хвилина), Владислав Кабаєв (Максим Луньов, 60), Віталій Вернидуб (В'ячеслав Чечер, 68), Євген Чеберко (Микита Каменюка, 60), Ігор Чайковський (Максим Казаков, 60), Владислав Кочергін (Артем Громов, 46), Дмитро Литвин (Максим Білий, 65), Дмитро Хомченовський (Леонардо, 65), Олександр Караваєв (Ігор Загоруйко, 68), Сілас (Олександр Тимчик, 68), Філіп Будковський (Неманья Іванович, 65).

Додамо також, наступний спаринг в Туреччині луганська "Зоря" проведе 12-го лютого. Суперником стане шведський "Кальмар".

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