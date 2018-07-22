"Заря" вырвала победу в дебютной встрече сезона УПЛ

Нарушение правил Каменюки на Мишньовые в дебюте баталии привело к желтой карточке игрока и назначению пенальти. Махарадзе несмотря на то, что угадал направление удара Чурко, отбить мяч не смог - 0:1.



"Заря" активно наступала на ворота соперника, что привело к дивидендам на 50 минуте. Караваев верховой подачей с фланга нашел голову Гордиенко - 1:1. Новичок Силас имел хорошую позицию чтобы вывести вперед хозяев, однако его попытки не хватило точности. Победу команде Вернидуба принес Караваев, который воспользовался обрезкой Быкова - 2:1.



Добавим, что во втором туре УПЛ луганчане поедут в гости к "Александрии", а "Мариуполь" сыграет дома с "Деснойг.



Напомним, главный тренер "Динамо" Александр Хацкевич подвел итоги триумфального поединка в Суперкубке Украины с "Шахтером" (1:0).