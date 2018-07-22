"Зоря" вирвала перемогу у дебютній зустрічі сезону УПЛ

Порушення правил Каменюки на Мишньові в дебюті баталії призвело до жовтої картки гравця та призначенню пенальті. Махарадзе попри те, що вгадав напрямок удару Чурка, відбити м'яч не зміг – 0:1.



"Зоря" активно наступала на ворота суперника, що призвело до дивідендів на 50 хвилині. Караваєв верховою подачею з флангу знайшов голову Гордієнка – 1:1. Новачок Сілас мав гарну позицію аби вивести вперед господарів, проте його спробі не вистачило точності. Перемогу команді Вернидуба приніс Караваєв, який скористався обрізкою Бикова – 2:1.



Додамо, що у другому турі УПЛ луганчани поїдуть в гості до "Олександрії", а "Маріуполь" зіграє вдома із "Десною".



Нагадаємо, головний тренер “Динамо” Олександр Хацкевич підбив підсумки тріумфального поєдинку в Суперкубку України із “Шахтарем” (1:0).