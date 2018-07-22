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"Зоря" вирвала перемогу у дебютній зустрічі сезону УПЛ

"Зоря" вирвала перемогу у дебютній зустрічі сезону УПЛ

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 липня. УНН. Луганська "Зоря" і "Маріуполь" зустрілися в рамка матчу-відкриття Української Прем'єр-ліги у Запоріжжі на стадіоні "Славутич-Арена", передає кореспондент УНН.

Порушення правил Каменюки на Мишньові в дебюті баталії призвело до жовтої картки гравця та призначенню пенальті. Махарадзе попри те, що вгадав напрямок удару Чурка, відбити м'яч не зміг – 0:1.

"Зоря" активно наступала на ворота суперника, що призвело до дивідендів на 50 хвилині. Караваєв верховою подачею з флангу знайшов голову Гордієнка – 1:1. Новачок Сілас мав гарну позицію аби вивести вперед господарів, проте його спробі не вистачило точності. Перемогу команді Вернидуба приніс Караваєв, який скористався обрізкою Бикова – 2:1.

Додамо, що у другому турі УПЛ луганчани поїдуть в гості до "Олександрії", а "Маріуполь" зіграє вдома із "Десною".

Нагадаємо, головний тренер “Динамо” Олександр Хацкевич підбив підсумки тріумфального поєдинку в Суперкубку України із “Шахтарем” (1:0).

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