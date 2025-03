Зоопарки США запустили в Twitter "флешмоб милых животных"

Все началось с того, что Смитсоновский национальный зоопарк опубликовал твит с изображением новорожденного серого тюленя.

We welcomed a gray seal pup Jan. 21. The pup appears to be nursing, moving & bonding well w / mom. https://t.co/l0Bzu7g8ek #Squee pic.twitter.com/nEhuJe6vBk

- National Zoo (@NationalZoo) 25 января 2017

@SarahJanetHill #challengeaccepted We see @NationalZoo 's seal pup, and raise an otter / osprey combo. pic.twitter.com/D9zDWXxuDb

- Virginia Aquarium (@VAAquarium) 25 января 2017

На это отреагировала пользовательница сети Сара Хилл, работница аквариума в Вирджинии. Она написала, что "вызов принят" и опубликовала фото со своими воспитанниками.

It's not a competition, but ... #cuteanimaltweetoff pic.twitter.com/bhZkbvetT4

- Reid Park Zoo (@ReidParkZoo) 25 января 2017

. @VAAquarium This is Redd, our endangered Bornean orangutan infant. And he is the cutest. Do you fold yet? #challengeaccepted pic.twitter.com/ED6WiZun1R

- National Zoo (@NationalZoo) 25 января 2017

К этому фотобатлу впоследствии присоединились и другие зверинцы страны, выставляя милые фото своих жителей.

. @BronxZoo @sfzoo @ZooATL @phillyzoo @VAAquarium @zoomiami @VLMuseum #cuteanimaltweetoff Throwing our spotted sisters into the mix.