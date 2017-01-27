Зоопарки США запустили в Twitter "флешмоб милых животных"
Киев • УНН
КИЕВ. 27 января. УНН. Зоопарки США, чтобы отвлечься от негативных новостей и твитов, придумали новый хэштег #CuteAnimalTweetOff, который сопровождают милые изображения животных, передает УНН со ссылкой на американскую интернет-платформу Mashable.
Все началось с того, что Смитсоновский национальный зоопарк опубликовал твит с изображением новорожденного серого тюленя.
We welcomed a gray seal pup Jan. 21. The pup appears to be nursing, moving & bonding well w / mom. https://t.co/l0Bzu7g8ek #Squee pic.twitter.com/nEhuJe6vBk- National Zoo (@NationalZoo) 25 января 2017
@SarahJanetHill #challengeaccepted We see @NationalZoo 's seal pup, and raise an otter / osprey combo. pic.twitter.com/D9zDWXxuDb- Virginia Aquarium (@VAAquarium) 25 января 2017
На это отреагировала пользовательница сети Сара Хилл, работница аквариума в Вирджинии. Она написала, что "вызов принят" и опубликовала фото со своими воспитанниками.
It's not a competition, but ... #cuteanimaltweetoff pic.twitter.com/bhZkbvetT4- Reid Park Zoo (@ReidParkZoo) 25 января 2017
. @VAAquarium This is Redd, our endangered Bornean orangutan infant. And he is the cutest. Do you fold yet? #challengeaccepted pic.twitter.com/ED6WiZun1R- National Zoo (@NationalZoo) 25 января 2017
К этому фотобатлу впоследствии присоединились и другие зверинцы страны, выставляя милые фото своих жителей.
. @BronxZoo @sfzoo @ZooATL @phillyzoo @VAAquarium @zoomiami @VLMuseum #cuteanimaltweetoff Throwing our spotted sisters into the mix.