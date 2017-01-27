Зоопарки США запустили у Twitter "флешмоб милих тварин"

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КИЇВ. 27 січня. УНН. Зоопарки США, аби відволіктись від негативних новин і твітів, вигадали новий хештег #CuteAnimalTweetOff, який супроводжує милі зображення тварин, передає УНН з посиланням на американську інтернет-платформу Mashable.

Все почалося з того, що Смітсонівський національний зоопарк опублікував твіт із зображенням новонародженого сірого тюленя.

We welcomed a gray seal pup Jan. 21. The pup appears to be nursing, moving & bonding well w/ mom. https://t.co/l0Bzu7g8ek #Squee pic.twitter.com/nEhuJe6vBk

— National Zoo (@NationalZoo) 25 січня 2017 р.

@SarahJanetHill #challengeaccepted We see @NationalZoo 's seal pup, and raise an otter/osprey combo. pic.twitter.com/D9zDWXxuDb

— Virginia Aquarium (@VAAquarium) 25 січня 2017 р.

На це відреагувала користувачка мережі Сара Хілл, працівниця акваріума у Вірджинії. Вона написала, що “виклик прийнято” і опублікувала фото зі своїми вихованцями.

It's not a competition, but ... #cuteanimaltweetoff pic.twitter.com/bhZkbvetT4

— Reid Park Zoo (@ReidParkZoo) 25 січня 2017 р.

.@VAAquarium This is Redd, our endangered Bornean orangutan infant. And he is the cutest. Do you fold yet? #challengeaccepted pic.twitter.com/ED6WiZun1R

— National Zoo (@NationalZoo) 25 січня 2017 р.

До цього фотобатлу згодом приєдналися й інші звіринці країни, виставляючи милі фото своїх мешканців.

.@BronxZoo @sfzoo @ZooATL @phillyzoo @VAAquarium @zoomiami @VLMuseum #cuteanimaltweetoff Throwing our spotted sisters into the mix.

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