Зоопарки США запустили у Twitter "флешмоб милих тварин"
Київ • УНН
КИЇВ. 27 січня. УНН. Зоопарки США, аби відволіктись від негативних новин і твітів, вигадали новий хештег #CuteAnimalTweetOff, який супроводжує милі зображення тварин, передає УНН з посиланням на американську інтернет-платформу Mashable.
Все почалося з того, що Смітсонівський національний зоопарк опублікував твіт із зображенням новонародженого сірого тюленя.
We welcomed a gray seal pup Jan. 21. The pup appears to be nursing, moving & bonding well w/ mom. https://t.co/l0Bzu7g8ek #Squee pic.twitter.com/nEhuJe6vBk— National Zoo (@NationalZoo) 25 січня 2017 р.
@SarahJanetHill #challengeaccepted We see @NationalZoo 's seal pup, and raise an otter/osprey combo. pic.twitter.com/D9zDWXxuDb— Virginia Aquarium (@VAAquarium) 25 січня 2017 р.
На це відреагувала користувачка мережі Сара Хілл, працівниця акваріума у Вірджинії. Вона написала, що “виклик прийнято” і опублікувала фото зі своїми вихованцями.
It's not a competition, but ... #cuteanimaltweetoff pic.twitter.com/bhZkbvetT4— Reid Park Zoo (@ReidParkZoo) 25 січня 2017 р.
.@VAAquarium This is Redd, our endangered Bornean orangutan infant. And he is the cutest. Do you fold yet? #challengeaccepted pic.twitter.com/ED6WiZun1R— National Zoo (@NationalZoo) 25 січня 2017 р.
До цього фотобатлу згодом приєдналися й інші звіринці країни, виставляючи милі фото своїх мешканців.
.@BronxZoo @sfzoo @ZooATL @phillyzoo @VAAquarium @zoomiami @VLMuseum #cuteanimaltweetoff Throwing our spotted sisters into the mix.