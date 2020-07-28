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ВНО-2020: известны пороговые баллы по всем предметам

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КИЕВ. 28 июля. УНН. Экспертная комиссия при Украинском центре оценивания качества образования на заседании 28 июля определила пороговые баллы "сдал/не сдал" для ВНО по географии и химии. Об этом сообщает пресс-служба МОН, передает УНН.

"Комиссия определила следующие пороговые баллы:

- география - 24, порог "сдал/не сдал" не преодолели 5,56% участников тестирования,

- химия - 13, порог не преодолели 10,15%", - сообщили в МОН.

Отмечается, что теперь известны пороговые баллы по всем предметам ВНО.

Во время заседаний 16 и 23 июля комиссия определила следующие баллы "сдал/не сдал":

- математика - 9,
- физика - 12,
- украинский язык и литература - 22, 
- история Украины - 25, 
- биология - 22, 
- английский язык - 17, 
- немецкий язык - 17, 
- французский язык - 17, 
- испанский язык - 17.

В Министерстве также отметили, что результаты ВНО по географии и химии по оценкам в 100-200 и 12 баллов (по предметам, результаты тестирования по которым засчитываются как оценки ГИА) появятся на страницах участников ВНО завтра, 29 июля.

Напомним, результаты внешнего независимого оценивания показали, что более 23 тысяч детей, или 8,32% из всех участников, провалили тест по украинскому языку и литературе.

Украинские Национальные Новости

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