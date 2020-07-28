ЗНО-2020: відомі порогові бали з усіх предметів

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КИЇВ. 28 липня. УНН. Експертна комісія при Українському центрі оцінювання якості освіти на засіданні 28 липня визначила порогові бали “склав/не склав” для ЗНО з географії та хімії. Про це інформує пресслужба МОН, передає УНН.

"Комісія визначила такі порогові бали:

- географія – 24, поріг “склав/не склав” не подолали 5,56% учасників тестування,

-  хімія – 13, поріг не подолали 10,15%", - повідомили у МОН.

Зазначається, що тепер відомі порогові бали з усіх предметів ЗНО.

Під час засідань 16 та 23 липня комісія визначила наступні бали “склав/не склав”:

- математика – 9,
- фізика – 12,
- українська мова і література – 22,
- історія України – 25,
- біологія – 22,
- англійська мова – 17,
- німецька мова – 17,
- французька мова – 17,
- іспанська мова – 17.

У Міністерстві також зазначили, що результати ЗНО з географії та Хімії за оцінками у 100–200 і 12 балів (із предметів, результати тестування з яких зараховуються як оцінки за ДПА) з’являться на сторінках учасників ЗНО завтра, 29 липня.

Нагадаємо, результати зовнішнього незалежного оцінювання показали, що понад 23 тисячі дітей, або 8,32% з усіх учасників, провалили тест з української мови та літератури.

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