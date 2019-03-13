ВНО-2019: зарегистрировано более 243 тысяч участников
Киев • УНН
КИЕВ. 13 марта. УНН. С начала регистрации для участия во внешнем независимом оценивании 2019 года, по состоянию на 12 марта, зарегистрировано более 243 тысяч участников. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Украинского центра оценивания качества образования.
"В период с 5 февраля по 12 марта 2019 зарегистрировалось 243 122 человека, что составляет 73% от ожидаемого количества нынешних участников", - говорится в сообщении.
Наиболее активно участники регистрируются в Полтавской области, где процент от ожидаемого количества участников тестирования составил 92,47%. В Харьковской - 84,74%, Донецкой - 82,73%, Днепропетровской - 81,86%, Черниговской - 81,43%, Черкасской - 80,61%.
В УЦОКО напомнили, что комплекты регистрационных документов учащихся (слушателей, студентов) для прохождения государственной итоговой аттестации в форме ВНО руководители учебных заведений присылают по 18 марта 2019 года.
Как сообщал УНН, по состоянию на 6 марта для участия во внешнем независимом оценивании зарегистрировалось 185 535 человек.