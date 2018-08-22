Уничтожением соцпрограммы обеспечения лекарствами из-под Гройсмана "выбивают стул" перед выборами - политолог

По ее словам, законопроект № 8591 (зарегистрированный группой нардепов, преимущественно внефракционных, БПП и “Самопомич”) имеет целью варварское вмешательство в сферу, которая не подлежит государственному контролю как таковому.

“Речь об аптечном бизнесе. Бизнесе, где, подчеркиваю, действуют рыночные правила игры, где сейчас наблюдается чрезмерная конкуренция, где каждый владелец аптеки или сети в борьбе за обедневшего клиента конкурирует между собой ценой, качеством, сервисом...

Так вот, депутаты решили этот бизнес переформировать, а точнее — ограничить, если не запретить полностью (речь о разветвленных аптечных сетях). Зачем это депутатам на старте предвыборной гонки? Зачем настраивать против себя бизнес и пациентов? Зачем наживать врага в лице такого нужного на выборах электората?

Для себя я ответ на эти вопросы нашла, когда попыталась спрогнозировать последствия закрытия аптек по всей Украине (это и есть основная идея законопроекта)”, — написала она.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Раскол в “Самопомочи”: однопартийцы разошлись во взглядах на реформирование аптечной отрасли

Быкова предупреждает, что первой под удар законопроекта попадает “распиаренная правительством программа “Доступные лекарства” “имени “Гройсмана”.

“Так сказать, один из главных столпов возможной электоральной поддержки Владимира Борисовича.

В случае принятия проекта одним взмахом депутатских пальцев, „доступные лекарства“ перестанут быть доступными. Сначала по территориальному признаку, а затем и фактически, так как маленькие, несетевые аптеки не смогут больше кредитовать ежемесячно государство на сотни тысяч и миллионы гривен, отпуская бесплатные лекарства в долг (государство возмещает аптекам стоимость „доступных лекарств“ раз в месяц и часто с задержками)”, - пояснила она.

Политолог считает, что “под соусом борьбы с ”аптечной мафией“ руками законодателей из-под Гройсмана выбивают стул — его едва ли не единственную более-менее успешную и уже реализованную реформу.

“Мои выводы из этой ситуации следующие: если раньше админресурс в предвыборный и избирательный периоды концентрировался преимущественно в округах, и впоследствии на участках, то сегодня он эволюционировал в зал парламента. Потому ставки растут и, соответственно, методы конкурирования с оппонентами глобализируются”, - резюмировала она и добавила, что сам проект закона №8591 является чисто популистским и не содержит объективных оценок вероятных последствий его принятия.

Как писал УНН, по инициативе народных депутатов в украинских селах могут исчезнуть последние аптеки и значительно подорожать лекарства.