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Уничтожением соцпрограммы обеспечения лекарствами из-под Гройсмана "выбивают стул" перед выборами - политолог

Киев • УНН

 • 8638 просмотра

КИЕВ. 22 августа. УНН. Законодательная инициатива, зарегистрированная в парламенте под номером №8591 ставит под удар дальнейшую реализацию программы правительства "Доступные лекарства". Таким образом предложенная реформа аптечной отрасли ставит за цель не только разрушить сетевой бизнес, но и лишить Премьер-министра Владимира Гройсмана возможной электоральной поддержки. Об этом на своей странице в Facebook написала политолог, эксперт Института публичной политики и консалтинга Анне Быкова, передает УНН.

Уничтожением соцпрограммы обеспечения лекарствами из-под Гройсмана "выбивают стул" перед выборами - политолог

По ее словам, законопроект № 8591 (зарегистрированный группой нардепов, преимущественно внефракционных, БПП и “Самопомич”) имеет целью варварское вмешательство в сферу, которая не подлежит государственному контролю как таковому.

“Речь об аптечном бизнесе. Бизнесе, где, подчеркиваю, действуют рыночные правила игры, где сейчас наблюдается чрезмерная конкуренция, где каждый владелец аптеки или сети в борьбе за обедневшего клиента конкурирует между собой ценой, качеством, сервисом...

Так вот, депутаты решили этот бизнес переформировать, а точнее — ограничить, если не запретить полностью (речь о разветвленных аптечных сетях). Зачем это депутатам на старте предвыборной гонки? Зачем настраивать против себя бизнес и пациентов? Зачем наживать врага в лице такого нужного на выборах электората?

Для себя я ответ на эти вопросы нашла, когда попыталась спрогнозировать последствия закрытия аптек по всей Украине (это и есть основная идея законопроекта)”, — написала она.

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Быкова предупреждает, что первой под удар законопроекта попадает “распиаренная правительством программа “Доступные лекарства” “имени “Гройсмана”.

“Так сказать, один из главных столпов возможной электоральной поддержки Владимира Борисовича.

В случае принятия проекта одним взмахом депутатских пальцев, „доступные лекарства“ перестанут быть доступными. Сначала по территориальному признаку, а затем и фактически, так как маленькие, несетевые аптеки не смогут больше кредитовать ежемесячно государство на сотни тысяч и миллионы гривен, отпуская бесплатные лекарства в долг (государство возмещает аптекам стоимость „доступных лекарств“ раз в месяц и часто с задержками)”, - пояснила она.

Политолог считает, что “под соусом борьбы с ”аптечной мафией“ руками законодателей из-под Гройсмана выбивают стул — его едва ли не единственную более-менее успешную и уже реализованную реформу.

“Мои выводы из этой ситуации следующие: если раньше админресурс в предвыборный и избирательный периоды концентрировался преимущественно в округах, и впоследствии на участках, то сегодня он эволюционировал в зал парламента. Потому ставки растут и, соответственно, методы конкурирования с оппонентами глобализируются”, - резюмировала она и добавила, что сам проект закона №8591 является чисто популистским и не содержит объективных оценок вероятных последствий его принятия.

Как писал УНН, по инициативе народных депутатов в украинских селах могут исчезнуть последние аптеки и значительно подорожать лекарства.

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