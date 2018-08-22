Знищенням соцпрограми забезпечення ліками з-під Гройсмана “вибивають стілець” перед виборами - політолог
Київ • УНН
КИЇВ. 22 серпня. УНН. Законодавча ініціатива, зареєстрована в парламенті під номером №8591 ставить під удар подальшу реалізацію програми уряду “Доступні ліки”. У такий спосіб запропонована реформа аптечної галузі має на меті не лише руйнування мережевого бізнесу, а й позбавлення Прем’єр-міністра Володимира Гройсмана можливої електоральної підтримки. Про це на власній сторінці у Facebook написала політолог, експерт Інституту публічної політики і консалтингу Анне Бикова, передає УНН.
За її словами, законопроект №8591 (зареєстрований групою нардепів, переважно позафракційних, БПП та “Самопоміч”) має на меті вандальне втручання у сферу, що не підлягає державному контролю як такому.
“Мова про аптечний бізнес. Бізнес, де, наголошую, діють ринкові правила гри, де нині спостерігається надмірна конкуренція, де кожен власник аптеки чи мережі у боротьбі за збіднілого клієнта конкурує між собою ціною, якістю, сервісом...
Так от, депутати вирішили цей бізнес переформувати, а точніше — обмежити, якщо не заборонити повністю (мова про розгалужені аптечні мережі). Навіщо це депутатам на старті передвиборчих перегонів? Навіщо налаштовувати проти себе бізнес і пацієнтів? Навіщо наживати ворога в особі такого потрібного на виборах електорату?
Для себе я відповідь на ці питання відшукала, коли спробувала спрогнозувати наслідки закриття аптек по всій Україні (це власне і є основна ідея законопроекту)”, — написала вона.
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Бикова попереджає, що першою під удар законопроекту потрапляє “розпіарена урядом програма „Доступні ліки“ „імені“ Гройсмана”.
“Так би мовити, один з головних стовпів можливої електоральної підтримки Володимира Борисовича.
У разі ухвалення проекту одним помахом депутатських пальців, „доступні ліки“ перестануть бути доступними. Спочатку за територіальною ознакою, а згодом і фактично, бо маленькі, немережеві аптеки не зможуть більше кредитувати щомісяця державу на сотні тисяч і мільйони гривень, відпускаючи безплатні ліки у борг (держава відшкодовує аптекам вартість „доступних ліків“ раз на місяць і часто з затримками)”, — пояснила вона.
Політолог вважає, що “під соусом боротьби з “аптечною мафією” руками законотворців з-під Гройсмана вибивають стілець — його чи не єдину більш-менш успішну та вже реалізовану реформу.
“Мої висновки з цієї ситуації наступні: якщо раніше адмінресурс у передвиборчий та виборчий періоди концентрувався переважно на округах, і згодом на дільницях, то сьогодні він еволюціонував до залу парламенту. Бо ставки ростуть і, відповідно, методи конкурування з опонентами глобалізуються”, — резюмувала вона і додала, що сам проект закону №8591 є чисто популістським та не містить об’єктивних оцінок ймовірних наслідків його ухвалення.
Як писав УНН, з ініціативи народних депутатів в українських селах можуть зникнути останні аптеки та значно подорожчати ліки.