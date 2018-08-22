Знищенням соцпрограми забезпечення ліками з-під Гройсмана “вибивають стілець” перед виборами - політолог

КИЇВ. 22 серпня. УНН. Законодавча ініціатива, зареєстрована в парламенті під номером №8591 ставить під удар подальшу реалізацію програми уряду “Доступні ліки”. У такий спосіб запропонована реформа аптечної галузі має на меті не лише руйнування мережевого бізнесу, а й позбавлення Прем’єр-міністра Володимира Гройсмана можливої електоральної підтримки. Про це на власній сторінці у Facebook написала політолог, експерт Інституту публічної політики і консалтингу Анне Бикова, передає УНН.