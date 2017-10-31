Уничтожение найденных в Киевском водохранилище авиабомб отложили из-за шторма

"Неблагоприятные погодные условия - сильное волнение на водохранилище, которое не позволяет заложить детонаторы. А благоприятный прогноз синоптики дают не раньше субботы. Поэтому уничтожение бомб откладывается", - сказал В.Слободяник.

Как сообщал УНН, 28 октября в акватории Киевского водохранилища, к северу от лимана Ошитки, на расстоянии 1,5 км от берега на глубине 1,5 м обнаружили две немецкие авиабомбы SC-250.

Состояние авиабомб не позволяет транспортировать их на полигон, поэтому принято решение подрыва на месте. Вес такой бомбы составляет 250 кг, масса заряда - 128 кг тротила, радиус разлета осколков - 1213 м, радиус разрушительного действия взрывной волны - 600 м.