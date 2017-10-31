Знищення знайдених в Київському водосховищі авіабомб відклали через шторм

"Несприятливі погодні умови - сильне хвилювання на водосховищі, не дозволяє закласти детонатори. А сприятливий прогноз синоптики дають не раніше суботи. Тому знищення бомб відкладається", - сказав В.Слободяник.

Як повідомляв УНН, 28 жовтня в акваторії Київського водосховища, на північ від лиману Ошитки, на відстані 1,5 км від берега на глибині 1,5 м виявили дві німецькі авіабомби SC-250.

Стан авіабомб не дозволяє транспортувати їх на полігон, тому прийнято рішення підриву на місці. Вага такої бомби становить 250 кг, маса заряду 128 кг тротилу, радіус розльоту осколків - 1213 м, радіус руйнівної дії вибухової хвилі - 600 м.