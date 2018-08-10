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Пропавший позавчера на Донбассе военный погиб

Киев • УНН

 • 11640 просмотра

КИЕВ. 10 августа. УНН. Военнослужащий Вооруженных сил Украины, который исчез на Донбассе 8 августа, погиб, а его тело попало в руки оккупантов. Об этом сообщает пресс-служба Операции объединенных сил, передает УНН.

Пропавший позавчера на Донбассе военный погиб

"С прискорбием сообщаем, что вчера стало известна судьба военнослужащего Объединенных сил с которым была потеряна связь во время выполнения боевой задачи 8 августа 2018.  К сожалению он погиб, а тело героя попало в руки оккупантов, которые безжалостно и бесстыдно использовали его для пропаганды идей русского мира и войны", - говорится в сообщении.

Погибшим является Дмитрий Михайлович Украинский, он родился и вырос на Донбассе. 8 августа в составе разведывательной группы выполнял разведывательное задание в так называемой серой зоне. Будучи командиром группы прикрытия понял, которая попал в засаду, принял бой. Основная группа начала отход. Дмитрий Украинский вместе с собратом, которому только исполнилось всего 19 лет, вели бой с превосходящими силами противника. Впоследствии Украинский приказал отступать 19-летнему напарнику. За мужество и героизм в ходе выполнения боевой задачи Дмитрия Украинского представлено к государственной награде посмертно.

Напомним, за прошедшие сутки в районе проведения операции Объединенных сил боевики незаконных вооруженных формирований так называемых "Л/ДНР" 45 раз нарушали режим прекращения огня, в том числе 3 раза из тяжелого вооружения. За минувшие сутки в результате боевых действий один защитник Украины погиб, двое получили ранения.

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