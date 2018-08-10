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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
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Зниклий позавчора на Донбасі військовий загинув

Київ • УНН

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КИЇВ. 10 серпня. УНН. Військовослужбовець Збройних сил України, який зник на Донбасі 8 серпня, загинув, а його тіло потрапило до рук окупантів. Про це повідомляє прес-служба Операції об’єднаних сил, передає УНН.

Зниклий позавчора на Донбасі військовий загинув

"З великим сумом повідомляємо, що вчора стало відома доля військовослужбовця Об'єднаних сил з яким був втрачений зв'язок під час виконання бойового завдання 8 серпня 2018 року. На превеликий жаль він загинув, а тіло героя потрапило до рук окупантів, які безжалісно та безсоромно використали його для пропагування ідей руського миру та війни", - йдеться у повідомленні.

Загиблим є Дмитро Михайлович Український, він народився та виріс на Донбасі. 8 серпня у складі розвідувальної групи виконував розвідувальне завдання в так званій сірій зоні. Бувши командиром групи прикриття зрозумів, що потрапив у засідку, прийняв бій. Основна група почала відхід. Дмитро Український разом з побратимом, якому щойно виповнилося лише 19 років, вели бій з переважаючими силами противника. Згодом Український наказав відступати 19-річному напарнику. За мужність та героїзм в ході виконання бойового завдання Дмитра Українського представлено до державної нагороди посмертно.

Нагадаємо, протягом минулої доби у районі проведення операції Об’єднаних сил бойовики незаконних збройних формувань так званих “Л/ДНР” 45 разів порушували режим припинення вогню, у тому числі 3 рази із важкого озброєння. За минулу добу внаслідок бойових дій один захисник України загинув, двоє отримали поранення.

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