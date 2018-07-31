Потерял сознание за рулем: водитель спровоцировал ДТП с участием трех маршруток
Киев • УНН
КИЕВ. 31 июля. УНН. В г.Вишневое в Киевской области произошла дорожная авария с участием трех маршрутных такси. В результате ДТП пострадали двое водителей и двое пассажиров. Об этом сообщил отдел коммуникаций Национальной полиции в Киевской области, передает УНН.
“По предварительным данным 65-летнему водителю маршрутного автобуса № 732 стало плохо и он выехал на встречную полосу. Там произошло столкновение с двумя другими автобусами №№ 306 и 723, которые двигались в противоположном направлении”, - говорится в сообщении.
В результате дорожно-транспортного происшествия пострадали двое водителей и два пассажира, которых с различными телесными повреждениями доставлены в районную больницу.
На месте аварии работает следственно-оперативная группа Киево-Святошинского отдела полиции. Сейчас допрашиваются участники ДТП, свидетели, устанавливаются все обстоятельства и причины ДТП.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Водителю стало плохо: под Киевом автомобиль въехал в дорожников, есть погибшие и раненые
Полиция Киевской области напоминает, что на территории Киевской области продолжается операция “Перевозчик”, которая направлена на профилактику аварийности и снижения ее последствий на пассажирском транспорте. Во время проведения целевых мероприятий работники милиции проверяют только техническое состояние таких транспортных средств. Состояние здоровья водителей проверяют и контролируют соответствующие специалисты.
Ранее министр инфраструктуры Владимир Омелян предложил разместить во всех автобусах, которые перевозят пассажиров, тахограф, который бы фиксировал время пребывания транспортного средства в пути и степень усталости водителя.
Напомним, что 5 мая в СИЗО умер виновник массовой ДТП в Кривом Роге, которая произошла 17 апреля и привела к гибели 11 человек. Умерший находился за рулем маршрутного такси, которое врезалось в автобус и автомобиль Mazda. Его тело направили на судмедэкспертизу.