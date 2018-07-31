Знепритомнів за кермом: водій спричинив ДТП за участю трьох маршруток

“За попередніми даними 65-річному водієві маршрутного автобусу № 732 стало зле і він виїхав на зустрічну смугу. Там сталося зіткнення з двома іншими автобусами №№ 306 та 723, що рухались у протилежному напрямку”, — йдеться у повідомленні.

У результаті дорожньо-транспортної пригоди постраждали двоє водіїв та два пасажири, яких з різними тілесними ушкодженнями доправлено до районної лікарні.

На місці аварії працює слідчо-оперативна група Києво-Святошинського відділу поліції. Наразі допитуються учасники ДТП, свідки, встановлюються всі обставини та причини транспортної пригоди.

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Поліція Київщини нагадує, що на території Київщини триває операція “Перевізник”, яка спрямована на профілактику аварійності та зниження її наслідків на пасажирському транспорті. Під час проведення цільових заходів працівники поліції перевіряють тільки технічний стан таких транспортних засобів. Стан здоров’я водіїв перевіряють і контролюють відповідні фахівці.

Раніше міністр інфраструктури Володимир Омелян запропонував розмістити у всіх автобусах, які перевозять пасажирів, тахограф, який би фіксував час, що транспортний засіб знаходиться у дорозі та ступінь змученості водія.

Нагадаємо, що 5 травня у СІЗО помер винуватець масової ДТП у Кривому Розі, яка сталась 17 квітня і призвела до загибелі 11 осіб. Померлий знаходився за кермом маршрутного таксі, яке врізалося в автобус і автомобіль Mazda. Його тіло направили на судмедекспертизу.