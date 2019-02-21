Обнаружена черепаха, считавшаяся вымершей
Киев • УНН
КИЕВ. 21 февраля. УНН. На Галапагосских островах ученые нашли гигантскую черепаху, вид которой считали вымершим более 100 лет назад. Об этом в Twitter сообщил министр охраны окружающей среды Эквадора Марсело Мата, передает УНН.
Взрослую самку вида Chelonoidis Phantasticus обнаружили на острове Фернандина.
В последний раз такую черепаху заметила экспедиция из Калифорнии ещё в 1906 году.
Как полагали ученые, этот вид вымер из-за извержения вулкана.
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Найденную самку отвезли в центр размножения гигантских черепах на острове Санта-Крус.
Ученые считают, что на Галапагоссах могут быть и другие представители этого вида.
Сейчас там обитает в общей сложности 11 видов гигантских черепах, ещё 4 - считаются вымершими.
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