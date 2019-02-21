Знайдена черепаха, яка вважалася вимерлою

КИЇВ. 21 лютого. УНН. На Галапагоських островах учені знайшли гігантську черепаху, вид якої вважали вимерлим більше 100 років тому. Про це в Twitter повідомив міністр охорони навколишнього середовища Еквадору Марсело Мата, передає УНН.