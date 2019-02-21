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Знайдена черепаха, яка вважалася вимерлою

Знайдена черепаха, яка вважалася вимерлою

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 лютого. УНН. На Галапагоських островах учені знайшли гігантську черепаху, вид якої вважали вимерлим більше 100 років тому. Про це в Twitter повідомив міністр охорони навколишнього середовища Еквадору Марсело Мата, передає УНН.

Дорослу самку виду Chelonoidis Phantasticus виявили на острові Фернандіна.

В останній раз таку черепаху помітила експедиція з Каліфорнії ще в 1906 році.

Як вважали вчені, цей вид вимер через виверження вулкана.

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Знайдену самку відвезли в центр розмноження гігантських черепах на острові Санта-Крус.

Вчені вважають, що на Галапагоссах можуть бути і інші представники цього виду.

Зараз там мешкає в цілому 11 видів гігантських черепах, ще 4 - вважаються вимерлими.

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