Знайдена черепаха, яка вважалася вимерлою
Київ • УНН
КИЇВ. 21 лютого. УНН. На Галапагоських островах учені знайшли гігантську черепаху, вид якої вважали вимерлим більше 100 років тому. Про це в Twitter повідомив міністр охорони навколишнього середовища Еквадору Марсело Мата, передає УНН.
Дорослу самку виду Chelonoidis Phantasticus виявили на острові Фернандіна.
В останній раз таку черепаху помітила експедиція з Каліфорнії ще в 1906 році.
Як вважали вчені, цей вид вимер через виверження вулкана.
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Знайдену самку відвезли в центр розмноження гігантських черепах на острові Санта-Крус.
Вчені вважають, що на Галапагоссах можуть бути і інші представники цього виду.
Зараз там мешкає в цілому 11 видів гігантських черепах, ще 4 - вважаються вимерлими.
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