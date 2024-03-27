Знакомьтесь с Mike's Hard Drink - новинкой от AB InBev Efes Ukraine.

AB InBev Efes Ukraine представляет новый премиальный бренд в сегменте освежающих алкогольных напитков - Mike's Hard Drink. Его отличительная черта - натуральный лимонный сок в составе, что обеспечивает выразительный и свежий вкус, который приятно поразит вас.

Mike's Hard Drink доступен в трех удобных форматах - стеклянные бутылки 0,43 л, банки 0,5 л и ПЭТ-бутылки 0,88 л.

Весна - хорошее время для новинок, поэтому освежающий лимонный вкус Mike's Hard Drink - как раз вовремя.