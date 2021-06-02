Значительных потери не будет: агрометеоролог дала прогноз на урожай абрикосов, вишен и черешен
Киев • УНН
КИЕВ. 2 июня. УНН. В Украине по сравнению с прошлым годом значительно меньше пострадали плодовые деревья, поэтому перспективы получения нормального урожая косточковых фруктов очень высоки. Об этом сообщила начальник отдела агрометеорологии Украинского гидрометцентра Татьяна Адаменко в комментарии корреспонденту УНН.
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"По сравнению с прошлым годом значительно меньше повреждения, потому что весна была не очень теплая. Массового цветения плодовых культур на период наступления жестких заморозков не было еще. Поэтому впечатление: повреждения значительно меньше, чем в прошлом году. То есть никаких катастрофических прогнозов нет", - рассказала Адаменко.
Детали
По ее словам, возможно, повреждена частично ранняя абрикоса, ранняя черешня, ранняя вишня в южных областях. На остальной территории это локальные повреждения, которые зависят от сорта растения.
"Перспективы получения нормального урожая плодовых в этом году очень высокие", - сказала Адаменко.
Дополнение
Добавим, к косточковым фруктам относятся сливы, персики, нектарины, абрикосы, вишни, черешни. В прошлом году местами из-за заморозков садоводы потеряли 70-90% урожая косточковых.
Ранее эксперт Павел Коваль сообщал, что в Украине на фоне нынешних погодных условий около 88-90% озимых зерновых культур находились в удовлетворительном и хорошем состоянии.