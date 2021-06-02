Значних втрат не буде: агрометеоролог дала прогноз на врожай абрикосів, вишень і черешень
Київ • УНН
КИЇВ. 2 червня. УНН. В Україні у порівнянні з минулим роком значно менше постраждали плодові дерева, тому перспективи отримання нормального врожаю кісточкових фруктів дуже високі. Про це повідомила начальниця відділу агрометеорології Українського гідрометцентру Тетяна Адаменко у коментарі кореспонденту УНН.
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“У порівнянні з минулим роком значно менші пошкодження, тому що весна була не дуже тепла. Масового цвітіння плодових культур на період настання жорстких заморозків не було ще. Тому враження: пошкодження значно менші, ніж торік. Тобто ніяких катастрофічних прогнозів немає”, — розповіла Адаменко.
Деталі
За її словами, можливо, пошкоджена частково рання абрикоса, рання черешня, рання вишня в південних областях. На решті території це локальні пошкодження, які залежать від сорту рослини.
“Перспективи отримання нормального врожаю плодових в цьому році дуже високі”, — сказала Адаменко.
Доповнення
Додамо, до кісточкових фруктів належать сливи, персики, нектарини, абрикоси, вишні, черешні. Торік подекуди через заморозки садівники втратили 70-90% врожаю кісточкових.
Раніше генеральний директор Української аграрної конфедерації Павло Коваль повідомляв, що в Україні на тлі нинішніх погодних умов близько 88-90% озимих зернових культур перебували у задовільному та доброму стані.