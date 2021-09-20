Мужчину арестовали за принуждение малолетней раздеться в школьной уборной
Киев • УНН
КИЕВ. 20 сентября. УНН. Мужчине, который в туалете киевской школы заставил 8-летнюю девочку раздеться, избрали меру пресечения в виде содержания под стражей. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Киевскую городскую прокуратуру.
Детали
15 сентября в помещении туалета школы в Деснянском районе города Киева мужчина перегородил выход из кабинки 8-летней девочке и приказал ей обнажить свое тело. Напуганная девочка выполнила требования мужчины.
Вскоре 49-летнего киевлянина, который имеет судимость за аналогичные преступления, задержали. По данным прокуратуры, в декабре 2019 года мужчина был осужден до 12 лет лишения свободы, однако 10 сентября 2021 года его освободили на основании "закона Савченко".
Действия мужчины квалифицировали по ч. 2 ст. 156 УК Украины (совершение развратных действий в отношении малолетней).
Сейчас проверяют причастность подозреваемого к аналогичным преступлениям, совершенным на прошлой неделе в двух других школах столицы.
Напомним
45-летний мужчина в детских поликлиниках Деснянского района Киева развращал двух малолетних девочек, которым было четыре и пять лет.