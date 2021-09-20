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Мужчину арестовали за принуждение малолетней раздеться в школьной уборной

Мужчину арестовали за принуждение малолетней раздеться в школьной уборной

Киев  •  УНН

 • 25000 просмотра

КИЕВ. 20 сентября. УНН. Мужчине, который в туалете киевской школы заставил 8-летнюю девочку раздеться, избрали меру пресечения в виде содержания под стражей. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Киевскую городскую прокуратуру.

Детали

15 сентября в помещении туалета школы в Деснянском районе города Киева мужчина перегородил выход из кабинки 8-летней девочке и приказал ей обнажить свое тело. Напуганная девочка выполнила требования мужчины.

Вскоре 49-летнего киевлянина, который имеет судимость за аналогичные преступления, задержали. По данным прокуратуры, в декабре 2019 года мужчина был осужден до 12 лет лишения свободы, однако 10 сентября 2021 года его освободили на основании "закона Савченко".

Действия мужчины квалифицировали по ч. 2 ст. 156 УК Украины (совершение развратных действий в отношении малолетней).

Сейчас проверяют причастность подозреваемого к аналогичным преступлениям, совершенным на прошлой неделе в двух других школах столицы.

Напомним

45-летний мужчина в детских поликлиниках Деснянского района Киева развращал двух малолетних девочек, которым было четыре и пять лет.

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